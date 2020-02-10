قررت إدارة المتابعة بوزارة التعليم نقل معلمة من إحدى مدارس شقراء، جراء دخولها في خلافات مع زميلات لها. وجاء في قرار إدارة المتابعة وفقاً لـ “سبق”، إن اللجنة التي حققت في شكاوى منسوبات المدرسة ضد المعلمة أوصت بنقلها من محيط مدرستها، تغييراً لبيئتها ومحاولة دمجها في محيطها التعليمي.

بدورها تجاوبت إدارة التعليم بمحافظة شقراء مع قرار إدارة المتابعة ووجهت بنقل المعلمة إلى إحدى مدارس المحافظة المحتاجة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بغرض تغيير بيئتها.. التعليم تقرر نقل معلمة من مدرستها بشقراء بعد خلافات مع زميلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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