وجَّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمعالجة تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، في أسرع وقت ممكن، مع استمرار وجود فرق الصيانة والمتابعة في الموقع على مدار الساعة لحين انتهاء المشكلة.
كما وجَّه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار هذا التسرب، الذي ينتج عنه تكدس المركبات وتعطل الحركة المرورية، على أن تتم محاسبة المقصرين، والرفع له عاجلًا بالنتائج.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه عاجل من أمير مكة بشأن تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.