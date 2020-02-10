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تسليم الدفعة الأولى للمستفيدين من وحدات الإسكان التنموي بالمدينة المنورة

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سلَّم مدير فرع وزارة الإسكان أحمد بن بكر زيدان، بمنطقة المدينة المنورة والمدير التنفيذي لجمعية قدامى اللاعبين بالمدينة المنورة المهندس حسين تكر، الدفعة الأولى من وحدات الإسكان التنموي لخمسة مستفيدين؛ بحضور مجموعة من نجوم .

ويقدِّم الإسكان التنموي الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية؛ بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعقود ميسرة لإيجاد السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

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