سلَّم مدير فرع وزارة الإسكان أحمد بن بكر زيدان، بمنطقة المدينة المنورة والمدير التنفيذي لجمعية قدامى اللاعبين بالمدينة المنورة المهندس حسين تكر، الدفعة الأولى من وحدات الإسكان التنموي لخمسة مستفيدين؛ بحضور مجموعة من نجوم الرياضة.
ويقدِّم الإسكان التنموي الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية؛ بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعقود ميسرة لإيجاد السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
اقرأ أيضًا:
أمير حائل يسلم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي للأسر المستحقة
نشرة «الإسكان»: استقرار لأسعار العقارات.. ونمو للتمويل العقاري والأسر المتملكة
«الإسكان» و «الإعلام» توقّعان شراكة لتوفير خدمات خاصة وتشييد أحياء للإعلاميين
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم الدفعة الأولى للمستفيدين من وحدات الإسكان التنموي بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.