خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لـ«التعاون الخليجي»

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنَّأ خادم الحرمين الشريفين، الحجرف؛ بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا لمجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وقد عبر الحجرف عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي، وتحقيق تطلعات قادته.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

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