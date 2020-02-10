الزائر الأمين.. قصة جندي وجد مالًا بماكينة صرافة فلم يهدأ حتى أوصله لصاحبه

وجد مبلغًا من المال عند إحدى صرافات البنوك بحي النسيم في الرياض، فلم يهدأ له بال إلا بعد إيصاله لصاحبه.. قصة أحد جنود الحد الجنوبي كتب سطورها بأمانته.

فلم يدر بخلد محمد العنزي والذي غادر حائل مارا بالرياض في طريقه إلى الحد الجنوبي أنه وعند توقفه أمام إحدى صرافات البنوك بشارع أبو هريرة بحي النسيم لصرف مال أن يجد مبلغًا كبيرًا من المال عند الماكينة لا يعرف لصاحبه طريقًا.

يقول: «وضعت لوحة فيها رقمي على ماكينة الصراف الآلي، قلت فيها إن من فقد مالا عليه الاتصال بي»، يقول العنزي لـ«عاجل».

وأوضح العنزي، أنه ظل في الرياض حتى اتصل به صاحب المال المفقود وأعدته إليه.