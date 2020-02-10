إنفوجراف.. 3 حقوق للمتهم عند توقيفه

أوضحت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أنه يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب القبض عليه أو توقيفه.

كما أكدت الهيئة عبر حسابها على «تويتر» على حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.

ونشرت الهيئة «إنفوجراف» حقوق المتهم عند القبض عليه، مشيرة إلى ضرورة أخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه أعلاه، فإن رفض يحرر محضر بذلك.



النيابة العامة تحدد ضوابط «التلبّس بالجريمة»

ومن جانبها، أوضحت النيابة العامة، أنه في حال حدوث التلبس بالجريمة فيحق لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وتفتيشه، وأشارت النيابة، إلى أنه إذا لم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره.

وذكرت النيابة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» بأن الجريمة تكون متلبَّسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب، كما تعد الجريمة متلبّسًا بها: إذا تبع المجني عليه شخصًا أو تبعته العامة مع الصباح إثر وقوعها.

كما يُعد متلبسًا إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك في الجريمة، وإذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد بذلك.



النيابة العامة: خدمة «معكم» تتيح للموقوفين 7 حقوق

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وفي يناير الماضي أعلنت النيابة العامة، عن إطلاق خدمة «معكم» بالتعاون مع منصة «أبشر»، لافتةً إلى أن تلك الخدمة تتيح الفرصة للموقوفين بتقديم شكاواهم عند ملاحظة الإخلال بحقوقهم القانونية.

وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي، أوضحت النيابة العامة، أن «معكم» هي خدمة إلكترونية جديدة، تتيح للمواطنين والمقيمين، تقديم شكاوى عند ملاحظاتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظامًا للموقوفين على ذمة قضايا، موضحةً أنه من خلال تلك الخدمة يمكنك تقديم بلاغ في موقع «أبشر».

وعن أهداف الخدمة، أوضحت النيابة العامة، أنها «تحقق العدالة وتحفظ الحقوق، بجانب أنها تساعد في سرعة مباشرة الحالات، وتنوع قنوات التواصل مع المستفيدين».

وفي شأن الحالات التي تتم معالجتها من خلال «معكم»، أوضحت النيابة العامة أن هذه الخدمة تعالج الإيقاف بصورة غير شرعية، وتواجه إساءة المعاملة داخل التوقيف أو السجن، كما تعالج الإيقاف في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف.

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