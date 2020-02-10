الأرصاد: انخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر على 8 مناطق

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، أنه متوقع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على 8 مناطق خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الأرصاد- عبر حسابها بتويتر- أن مخرجات النموذج العددي (WRF) لا تزال تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المقبلة إلى ما دون الصفر المئوي، على مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنورة.

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، نصح اليوم، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، متوقعا المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، موضحا انها ستلامس الصفر المئوي أو ما دونه، متوقعا نهاية الموجة الباردة يوم الجمعة القادمة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بتويتر-: «من اليوم البسوا ولبسوا عيالكم ملابس ثقيلة»، وتابع أنه فجر اليوم الأثنين سجلت الرياض انخفاضا في الحرارة عن فجر أول أمس السبت، بـ8 درجات مئوية.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وملامسة الصفر المئوي، أو تحت الصفر، وذلك على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية وغربها حتى يوم الجمعة المقبل.

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