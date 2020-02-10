بالصور.. أمير جازان يرعى افتتاح ملتقى خدمة المجتمع

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الإثنين، افتتاح فعاليات ملتقى خدمة المجتمع، الذي تنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر؛ بمشاركة باحثين ومختصين، وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية.

وقص أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية، الشريط؛ إيذانًا بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى، وتفقد الأمير والحضور بأقسام المعرض الذي يمثل الجهات المشاركة في الملتقى، ومنها جامعة جازان وأمانة منطقة جازان، والشؤون الصحية ووزارة العمل، والمديرية العامة للسجون بالمنطقة، وقوات أمن المنشآت، وعدد من الجهات الخاصة.

وبدء الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة أعرب فيها عن شكره وعظيم امتنانه لأمير منطقة جازان على دعمه الكبير لمنسوبي وطلبة الجامعة، مضيفًا أن رعايته لملتقى خدمة المجتمع يجسد دعمه لجهود الجامعة في تنمية الإنسان والمكان.



وأشار القحطاني، إلى أن الملتقى الذي تنظمه الجامعة يهدف لبحث احتياجات المنطقة من المهن والوظائف المستقبلية، التي استجدت مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي شكلتها رؤية الوطن 2030 إلى جانب زيادة البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية، وفق احتياجات المرحلة التنموية الحديثة.

وأفاد بأن الملتقى الذي يستمر يومين يناقش 5 محاور رئيسية تهدف لدعم جودة حياة المواطن السعودي وتعزيزها، مشيرًا إلى أن رؤية الملتقى تتضمن كون جامعة جازان منبرًا علميًا وبحثيًا لمناقشة واقع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة، لتنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف، وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التطور والبناء الحديثة بالحصول على الفرص التدريبية، وفق رؤية المملكة 2030.

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كما تضمن الحفل عرضًا تعريفيًا بالملتقى والأهداف التي يسعى لتحقيقها، وكلمة المشاركين في الملتقى ألقاها نيابة عنهم الدكتور مستشار دراسة الظواهر الاجتماعية الدكتور سعيد بن فالح السريحة.

وأعرب السريحة خلال كلمته، عن سعادته والمشاركين كافة في الملتقى من داخل وخارج المنطقة؛ بالمشاركة في الملتقى الذي يهدف لخدمة المجتمع بمنطقة جازان وجميع المشاركين والمستفيدين منه، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع، فيما شهد الأمير محمد بن ناصر توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الجامعة وفرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية والشؤون الصحية بالمنطقة، تشمل التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

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