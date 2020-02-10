«تعليم الجوف» تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الأمير نايف للحديث‪

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله للسنة النبوية والحديث الشريف للعام الدراسي 1441هـ، والتي تهدف إلى ربط الناشئة والشباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظًا وعناية وتطبيقًا، كما تهدف إلى شحذ هممهم وشغل أوقاتهم، وتنمية روح المنافسة الشريفة بينهم.

والطلاب الفائزون هم: في المستوى الأول أسامة محمد عامر من مدرسة العمرية الأهلية الابتدائية في سكاكا، في المستوى الثاني محمد جمال عبدالرحمن من مدرسة أبناء القمم الأهلية المتوسطة في سكاكا، وفي المستوى الثالث عبدالله البدوي محمد من مدرسة مؤته الثانوية في طبرجل.

والطالبات الفائزات هن: في المستوى الأول جنا ضياء فوزي مسعود من مدرسة الرابعة الابتدائية بسكاكا «المركز الأول»، حلا علي محمد الفالح من مدرسة العاشرة الابتدائية بسكاكا «المركز الثاني»، رغد يوسف صبيح الشراري من مدرسة الثانية الابتدائية بطبرجل «المركز الثالث»، وفي المستوى الثاني شجون سعد العنزي من مدرسة الأولى المتوسطة باللقائط.

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