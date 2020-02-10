«البيئة» تعلن نتائج مقطع «نفوق الإبل» بجازان وتحدد المسؤول

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، أنه تم العثور على متبقيات من مبيدات أخرى غير المستخدمة من قبل الوزارة، في حادثة تسمم إبل بجازان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل- عبر حسابه بتويتر- إنه إلحاقًا لما نشر عن تسمم بعض الإبل بمنطقة جازان، فقد أوضحت تحاليل مختبرات الوزارة خلو العينات من أية آثار للمبيدات، التي تستخدمها الوزارة في أعمال مكافحة الجراد.

وتابع المتحدث الرسمي، قائلًا «ولكن أظهرت النتائج كذلك وجود متبقيات من مبيدات أخرى غير المستخدمة من قبل الوزارة».

وأشار إلى أن الوزارة ستستكمل إجراءاتها في التحقق من المبيدات التي ظهرت في التحليل المخبري، وستعلن ما توصلت إليه.

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وكان المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أكد في وقت سابق، عدم وجود علاقة بين المقاطع التي توضح عمليات الرش المستمرة التي تقوم بها الوزارة لمكافحــة الجراد، وبين مقطع مصور يوضح نفوق إبل؛ بسبب رش الجــراد الــذي تقوم به الــوزارة في جازان.

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