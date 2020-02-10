الجوازات: سداد رسوم تجديد جواز السفر لا يعفي من غرامة التأخير

أكَّدت الجوازات السعودية، اليوم الإثنين، أن سداد رسوم تجديد جواز السفر لا يعني انتهاء الإجراءات، مشيرة إلى أن الغرامة توقع عقب مرور 3 أيام من تاريخ انتهاء الجواز.
وذكرت الجوازات- عبر حسابها بتويتر- ردًا على سؤال مواطن، أن «سداد الرسوم لا يعني تمام الإجراء، وتطبق الغرامة بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء».
وتساءل المواطن عبدالعزيز، أنه عند طلب تجديد الجواز تأخذ السفارة شهرًا حتى يتم التجديد، وخلال هذا الشهر تكون الإقامة قد انتهت، فهل تطبق عليّ الغرامة؟ مع العلم بأنه تم السداد قبل 25 يومًا من نهاية الإقامة؟.
من جهة أخرى، أكَّدت الجوازات أن التعليمات لا تسمح بإلغاء تأشيرة الخروج النهائي للعامل؛ حال وجوده خارج المملكة.
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