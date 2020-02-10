تشكيل لجنة لمعرفة أسباب تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمعالجة تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، في أسرع وقت ممكن، مع استمرار وجود فرق الصيانة والمتابعة في الموقع على مدار الساعة، لحين انتهاء المشكلة. كما وجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار هذا التسرب الذي ينتج عنه تكدس المركبات وتعطل الحركة المرورية، على أن تتم محاسبة المقصرين، والرفع له عاجلاً بالنتائج. من جانب آخر، رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ومساجد العاصمة المقدسة. واطلع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع، الذي حضره نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوسف بن سعيد، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، على موجز عن الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، والخدمات المقدمة لقاصديه، وكذلك خطط الشؤون الإسلامية لتهيئة المساجد بالعاصمة المقدسة على وجه الخصوص، وفي محافظات المنطقة بشكل عام، إضافة للأعمال التي نفذتها لتطوير المواقيت. من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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