السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس خريجي مدارس الظهران الأهلية



الدمام 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية نجيب بن عبدالله السيهاتي، وأعضاء وعضوات المجلس.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من دعم واهتمام لتطوير وتنمية قطاع التعليم، لما يشكله من أهمية في تنمية الإنسان السعودي، وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً لما لمجالس الخريجين من أهمية في تعزيز العلاقة بين الطلاب والمدرسة، وإيجاد قدوات ونماذج متميزة لطلاب اليوم، متمنياً سموه للمجلس ومنسوبيه التوفيق.

بدوره عبر رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية نجيب السيهاتي، باسمه وباسم أعضاء وعضوات المجلس، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على كلماته التوجيهية، مبيناً أن المجلس يعمل على أن يكون جامعاً لخريجي المدارس، وحلقة وصل بين خريجي المدارس والطلاب الحاليين.

// انتهى //

16:25ت م

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