

الدمام 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل يرافقه رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء وسط الدمام محمد البقمي وأعضاء المجلس .

ونوه سموه بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لقطاع التنمية الاجتماعية من دعم ورعاية، مبيناً أن دور لجان التنمية الاجتماعية يجب أن يبدأ بدراسة وفهم احتياجات كل حي، وتقديم برامج ومبادرات تراعي هذا الاحتياج، وتسهم في تفعيل القدرات والطاقات لتحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل التكاملي مع مختلف الجهات، متمنياً سموه لمنسوبي اللجنة التوفيق.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء وسط الدمام محمد البقمي، باسمه وباسم أعضاء المجلس عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بلقاء أعضاء المجلس، وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، ستسهم في تطوير وتحسين عمل اللجنة، باعتبارها رافداً من روافد العمل الاجتماعي في المنطقة.

// انتهى //

16:24ت م

0214





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي مجلس إدارة "تنمية وسط الدمام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.