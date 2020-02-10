السعودية اليوم / اختتام ورشة عمل لمنسوبي مديريات الشؤون الصحية بالمقر الرئيس لديوان المحاسبة



الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

اختتم المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) بالديوان العام للمحاسبة بالتعاون مع إدارة منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"، اليوم , ورشة عمل لمنسوبي مديريات الشؤون الصحية والمدن الطبية في المملكة، وذلك بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.

ويأتي تنفيذ هذه الورشة في إطار تفعيل الربط الآلي مع الديوان من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"، وأتمتة الإجراءات الرقابية بين الديوان العام للمحاسبة ومديريات الشؤون الصحية والمدن الطبية.

وشارك في البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين (179) موظفاً من منسوبي (26) مديرية صحية ومدينة طبية من مختلف مناطق المملكة.

وتعدّ منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"، لتحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية والتدقيق المستندي، لتضع بين أيدي مستخدميها من منسوبي الديوان والجهات الحكومية أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الإلكتروني وتبليغ الملاحظات والرد عليها.

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16:17ت م

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