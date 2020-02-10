السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن أحمد يستقبل المدير التنفيذي لشركة STC بالبحرين



المنامة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة بمكتب سموه بمقر السفارة اليوم , الرئيس التنفيذي لشركة STC البحرين المهندس نزار بانبيله يرافقه رئيس الشئون الحكومية في الشركة الشيخ زياد آل خليفة.

وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشاريع التطويرية للشركة.

وأشاد سمو السفير بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه الشركة ، متمنياً للشركة مزيداً من التطور والنجاح.

فيما قدم المهندس شكره لسموه على إتاحة الفرصة لمثل هذه اللقاءات .

// انتهى //

16:10ت م

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