السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع واحة بريدة الخضراء



بريدة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم, مشروع الواحة الخضراء في مدينة بريدة، ووضع حجر الأساس للمرحلة الأولى للمشروع بتكلفة تجاوزت 77 مليون ريال، وبمساحة إجمالية بلغت 28 مليون متر مربع ، وزراعة 200 ألف شجرة ، الذي تنفذه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وأكد سموه أن هذا المشروع هو ثمرة للتعاون بين عدة جهات يعملون كفريق واحد , ونحن أمام إحدى مستهدفات الرؤية 2030 التي تسير عليها هذه البلاد المباركة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - , مشيراً إلى أن من أحد مستهدفات الرؤية هو المحافظة على البيئة في منطقة القصيم من خلال هذه الواحة ثم يتلوها غابة عنيزة ثم واحة المذنب.

وأوضح سمو أمير المنطقة أن في واحة بريدة أطول الشبكات المائية للري التي يقدر طولها قرابة 40 كم، وفيها عدة مكونات سياحية وزراعية للاستفادة من المياه المهدرة والمعالجة لزراعة هذه الواحة، مشيراً إلى أن هذه هي إحدى المشاريع الكبيرة والعملاقة، واعداً أن هناك الكثير في المستقبل بإذن الله لما يعود للبيئة والترفيه وللمواطنين في المنطقة، مقدماً الشكر لمدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالرحمن الفريحي، ولمدير فرع الزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع ، ولأمين المنطقة المهندس محمد المجلي على تضافر الجهود جميعاً من خلال هذا المشروع.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن للاستثمار دور كبير في هذه الواحة وعن دعم الرؤية للاستثمار في هذه المنطقة ، مفيداً أن إقامة ملتقى للاستثمار في المنطقة أصبح ضرورة عاجلة لطرح مثل هذه المشاريع أمام المستثمرين ليس من أبناء هذه المنطقة فحسب وإنما على مستوى الوطن العربي، متمنياً من أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالقصيم الدكتور يوسف العريني أن يسعى من الآن إلى إقامة هذا الملتقى الذي سيكون نافعاً بتوفيق من الله من خلال جمع جميع الفرص الاستثمارية لهذه المنطقة، حيث أصبح أولوية لنا في منطقة القصيم، متمنياً أن تكون هذه الواحة إضافة كبيرة لهذا الوطن، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية فيها وآلاف الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن هذا الوطن الغالي.

من جهته أوضح المدير العام لخدمات المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، أن مشروع واحة بريدة ، ومثل هذه المشاريع للمياه العملاقة التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة للنهضة وتطوير عملية الإصحاح البيئي ، والعمل على كل مامن شأنه عز ورفعة الوطن والمواطن ، لما تحظى من اهتمام من قبل سمو أمير القصيم ، ودعم من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأبدى الفريحي سعادته بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع واحة بريدة ، للمحافظة من خلال هذا المشروع على الثروة المائية والاستفادة منها في صناعة الترفيه والسياحة ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم ولمعالي وزير البيئة والزراعة والمياه على دعمهما المتواصلِ للتنمية التي شملت جميع أرجاء المنطقة دون استثناء ضمن رؤية 2030 منها هذا المشروع , واصلاً شكره لإحدى عضوات مجلس فتيات القصيم منال الثنيان على تصميمها شعار واحة بريدة الخضراء ، سائلاً الله أن يبارك بالجهود.

من جانبه استعرض أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالقصيم الدكتور يوسف العريني، بعضاً من الأفكار والتصورات عن المشاريع التي يمكن استثمارها في واحة بريدة الخضراء ، أهمها إقامة حديقة علمية لتحويل حركة المياه من طاقة مائية إلى طاقة كهربائية ، ووضع مراوح هوائية لتحويل الطاقة من حركية إلى كهربائية ، والعمل على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، متحدثاً عن إمكانية الاستثمار من خلال قبة فلكية واستفادة هيئة الفضاء

وأشار إلى مقترح تخصيص مركز أبحاث زراعية وأيضاً مركزاً للأبحاث المائية ، وإقامة حديقة حيوانات مفتوحة وطرحها للاستثمار في القطاع الخاص ، وحديقة نباتات صحراوية تنفذ بطريقة علمية والاستفادة من خبرة الجامعات فيها ، وتوفير مطعم صحراوي غير عادي من ناحية المسافة, يقدم أصناف طعام متعددة مخصصة للعشاء فقط ، ويحوي نزل برية مختلفة الأحجام غير تقليدية ، وإقامة مساراً خاصاً لتنفيذ عدد من المسابقات المختلفة ، وإنشاء منتزه جيولوجي لنقل التجربة التي هي موجودة ومطبقة في عدة دول حول العالم بناءً على التضاريس الموجودة في المكان وإمكانية استصناع بعضاً من الأشياء التي تكون موجودة فيها ، وتوفير سوق موسمي لنشر ثقافة الاستفادة من النباتات الصحراوية لوجود عدة جمعيات متخصصة في منطقة القصيم في هذا المجال.

حضر حفل وضع حجر الأساس أمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع, ومديرو الجهات الحكومية والمحافظون وأهالي مدينة بريدة.

// انتهى //

16:01ت م

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بريدة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم, مشروع الواحة الخضراء في مدينة بريدة، ووضع حجر الأساس للمرحلة الأولى للمشروع بتكلفة تجاوزت 77 مليون ريال، وبمساحة إجمالية بلغت 28 مليون متر مربع ، وزراعة 200 ألف شجرة ، الذي تنفذه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع أمانة المنطقة.وأكد سموه أن هذا المشروع هو ثمرة للتعاون بين عدة جهات يعملون كفريق واحد , ونحن أمام إحدى مستهدفات الرؤية 2030 التي تسير عليها هذه البلاد المباركة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - , مشيراً إلى أن من أحد مستهدفات الرؤية هو المحافظة على البيئة في منطقة القصيم من خلال هذه الواحة ثم يتلوها غابة عنيزة ثم واحة المذنب.وأوضح سمو أمير المنطقة أن في واحة بريدة أطول الشبكات المائية للري التي يقدر طولها قرابة 40 كم، وفيها عدة مكونات سياحية وزراعية للاستفادة من المياه المهدرة والمعالجة لزراعة هذه الواحة، مشيراً إلى أن هذه هي إحدى المشاريع الكبيرة والعملاقة، واعداً أن هناك الكثير في المستقبل بإذن الله لما يعود للبيئة والترفيه وللمواطنين في المنطقة، مقدماً الشكر لمدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالرحمن الفريحي، ولمدير فرع الزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع ، ولأمين المنطقة المهندس محمد المجلي على تضافر الجهود جميعاً من خلال هذا المشروع.وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن للاستثمار دور كبير في هذه الواحة وعن دعم الرؤية للاستثمار في هذه المنطقة ، مفيداً أن إقامة ملتقى للاستثمار في المنطقة أصبح ضرورة عاجلة لطرح مثل هذه المشاريع أمام المستثمرين ليس من أبناء هذه المنطقة فحسب وإنما على مستوى الوطن العربي، متمنياً من أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالقصيم الدكتور يوسف العريني أن يسعى من الآن إلى إقامة هذا الملتقى الذي سيكون نافعاً بتوفيق من الله من خلال جمع جميع الفرص الاستثمارية لهذه المنطقة، حيث أصبح أولوية لنا في منطقة القصيم، متمنياً أن تكون هذه الواحة إضافة كبيرة لهذا الوطن، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية فيها وآلاف الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن هذا الوطن الغالي.من جهته أوضح المدير العام لخدمات المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، أن مشروع واحة بريدة ، ومثل هذه المشاريع للمياه العملاقة التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة للنهضة وتطوير عملية الإصحاح البيئي ، والعمل على كل مامن شأنه عز ورفعة الوطن والمواطن ، لما تحظى من اهتمام من قبل سمو أمير القصيم ، ودعم من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.وأبدى الفريحي سعادته بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع واحة بريدة ، للمحافظة من خلال هذا المشروع على الثروة المائية والاستفادة منها في صناعة الترفيه والسياحة ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم ولمعالي وزير البيئة والزراعة والمياه على دعمهما المتواصلِ للتنمية التي شملت جميع أرجاء المنطقة دون استثناء ضمن رؤية 2030 منها هذا المشروع , واصلاً شكره لإحدى عضوات مجلس فتيات القصيم منال الثنيان على تصميمها شعار واحة بريدة الخضراء ، سائلاً الله أن يبارك بالجهود.من جانبه استعرض أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالقصيم الدكتور يوسف العريني، بعضاً من الأفكار والتصورات عن المشاريع التي يمكن استثمارها في واحة بريدة الخضراء ، أهمها إقامة حديقة علمية لتحويل حركة المياه من طاقة مائية إلى طاقة كهربائية ، ووضع مراوح هوائية لتحويل الطاقة من حركية إلى كهربائية ، والعمل على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، متحدثاً عن إمكانية الاستثمار من خلال قبة فلكية واستفادة هيئة الفضاء السعودية من هذا المكان ، ووضع جزءً من الواحة تحت تصرف جامعة القصيم لتطبيق مشاريع الطلاب في الدكتوراه والماجستير والأبحاث فيها ، وإشراك الجامعات الأهلية الأخرى في مثل هذه المشاريع ، واستغلال فرص الأبحاث التي تعمل لديهم أيضاً من خلال مشاريع تخرج الطلبة.وأشار إلى مقترح تخصيص مركز أبحاث زراعية وأيضاً مركزاً للأبحاث المائية ، وإقامة حديقة حيوانات مفتوحة وطرحها للاستثمار في القطاع الخاص ، وحديقة نباتات صحراوية تنفذ بطريقة علمية والاستفادة من خبرة الجامعات فيها ، وتوفير مطعم صحراوي غير عادي من ناحية المسافة, يقدم أصناف طعام متعددة مخصصة للعشاء فقط ، ويحوي نزل برية مختلفة الأحجام غير تقليدية ، وإقامة مساراً خاصاً لتنفيذ عدد من المسابقات المختلفة ، وإنشاء منتزه جيولوجي لنقل التجربة التي هي موجودة ومطبقة في عدة دول حول العالم بناءً على التضاريس الموجودة في المكان وإمكانية استصناع بعضاً من الأشياء التي تكون موجودة فيها ، وتوفير سوق موسمي لنشر ثقافة الاستفادة من النباتات الصحراوية لوجود عدة جمعيات متخصصة في منطقة القصيم في هذا المجال.حضر حفل وضع حجر الأساس أمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع, ومديرو الجهات الحكومية والمحافظون وأهالي مدينة بريدة.// انتهى //16:01ت م0199

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.