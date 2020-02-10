شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بتعزيز مفهوم "العدالة الناجزة " والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب.

وفي مستهل الاستقبال نوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على تطوير المرافق العدلية والقضائية، وفق أفضل الممارسات والتطبيقات، مشيداً بما حققته وزارة العدل من قفزات وتحول تقني يشاد به في الإجراءات الإدارية أسهم في خفض زمن التعاملات، وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة، وهو ما سعت إليه رؤية المملكة 2030 عبر تطوير عمل مختلف الأجهزة، ومواكبتها لمتطلبات الوقت الحالي.

وأكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أهمية مواصلة العمل نحو تحقيق المستهدفات، والعمل لتطوير الإجراءات والعاملين، متمنياً لمنسوبي محكمة الاستئناف التوفيق.

من جهته عبر الشيخ الرقيب عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات، وحرصه على أن تكون المرافق العدلية عند تطلع القيادة -أعزها الله-، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده المملكة في ظل قيادة ورؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.