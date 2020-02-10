الملك سلمان يأمر بتمديد خدمة "السديس" رئيسا عاما لشؤون الحرمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بتمديد خدمة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ووجه "السديس" شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على صدور الأمر الملكي بتمديد مدة تكليفه.





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وقال: "الرئاسة تحظى باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر، وهذا الاهتمام هو ما أعانها على أداء واجبها بكل يسر واقتدار، وفق توجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من قبل القيادة الرشيدة، حيث تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة التي تبث فينا وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".

وأضاف: "خير شاهد على ما يبذل من جهود وعطاء ما يشهده الحرمان الشريفان خلال السنوات الماضية من عمليات توسعة تاريخية وتشييد وتنظيم إداري وعلمي وتوجيهي وأمني وإدارة حشود وتوظيف التقنية خير توظيف".

وتابع: "تقوم على هذه الخدمات المميزة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، وهذا الاهتمام العظيم والمشاريع العملاقة إنما هي مسيرة بدأها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأكملها من بعده أبناؤه البررة ملوك البلاد".