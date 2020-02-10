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هيئة الصحفيين بالأحساء تبحث صناعة المحتوى الإعلامي

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2020-02-10

متابعات الخليج 365 - واس

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء بعد غدٍ ، “لقاء صناعة المحتوى الإعلامي”، بحضور رواد الإعلام في محافظة الأحساء الذين أثروا المحتوى الإعلامي على مدار خمسين عاما، وذلك في قاعة هجر بأمانة الأحساء.
ويستهدف اللقاء ، الصحفيين وصنّاع المحتوى الإعلامي، والمختصين في العلاقات العامة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المهتمين بصنع الفرص في الإعلام الرقمي.
ويتضمن اللقاء عددًا من المحاور، منها المحتوى المتميز بين الصناعة والتأثير، وأهمية التخطيط للمضمون الإعلامي، وأسس الكتابة الإبداعية، والمحتوى ومواقع التواصل، وتحليل المنصات الإعلامية، إضافة إلى قصص نجاح إبداعية في المحتوى.

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