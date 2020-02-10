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تماس كهربائي في التكييف يحرق منزلًا بالمجاردة

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2020-02-10

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

تسبب تماس كهربائي في جهاز تكييف في حريق منزل في المجاردة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محـمد بن عـبده السـيد أن مدني المجاردة باشر اليوم الاثنين تمام الساعة (١٢:٥٣م) بلاغًا عن وقوع حالة حريق في غرفة بمنزل بمركز ثربان.
وأوضح أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن حريق في منزل مكون من دور واحد وقد اقتصر الحريق بغرفة تقدر مساحتها بحوالي (٥*٦)م٢ تقريبًا وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة ولم توجد هناك أي إصابات.
وأشار إلى أن سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الأولي يعود إلى تماس كهربائي في المكيف.

حريق منزل في المجاردة
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