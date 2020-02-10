، بأمر الملك.. تمديد خدمة الشيخ "السديس" رئيساً عاماً لشؤون الحرمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع شكره للقيادة على الثقة الغالية: اهتمام بالغ بالرئاسة من ولاة الأمر

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتمديد خدمة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ورفع "السديس" شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الغالية بصدور الأمر الملكي بتمديد مدة تكليفه.

وقال "السديس": الرئاسة تحظى باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر، وهذا الاهتمام هو ما أعانها على أداء واجبها بكل يسر واقتدار، وفق توجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من قبل القيادة الرشيدة، حيث تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة التي تبث فينا وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق ما تتطلع إليه القيادة، خاصة في ظل توفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعين الرئاسة ومنسوبيها على أداء مهامهم على أكمل وجه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس