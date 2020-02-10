، تراجع ثقة مواطني دول "الناتو" بأمريكا في حال التعرض لهجوم روسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - 29% يعتقدون أن واشنطن لن تهب لنجدتهم

كشفت دراسة نشرت نتائجها اليوم (الاثنين) إجماع مواطني دول حلف شمال الأطلسي على أن الجيش الأميركي سيأتي لإنقاذهم إذا شنت روسيا هجومًا على بلدانهم، تراجع عما كان عليه قبل أربع سنوات.

وبين استطلاع الرأي الذي أجراه معهد "بيو ريسرش سنتر" صيف 2019 وشمل 21 ألف شخص في 19 بلدًا، أن ستين في المئة من مواطني دول الحلف الأطلسي "الناتو" يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدافع عسكريًا عن أي بلد في الحلف إذا تعرض لهجوم روسي.

وأظهر الاستطلاع أن 29 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تهب لنجدتهم، بينما لم يبد المتبقون أي رأي.

وذكر معهد "بيو ريسرش سنتر" الذي يجري الاستطلاع حول الحلف كل سنتين، أن الردود على هذا السؤال تبدلت إلى حد كبير منذ 2015 بينما يبدو الحلفاء أكثر انقسامًا حول هذه القضية.



وأضاف أن نسبة المواطنين الواثقين من أن الولايات المتحدة ستهب لنجدتهم، تراجعت ثماني نقاط مئوية بين 2015 و2019 في فرنسا، وخمس نقاط في ألمانيا وثلاث نقاط في كندا و16 نقطة في المجر، لكنها ارتفعت سبع نقاط في بريطانيا وإيطاليا وست نقاط في تركيا.دول حلف شمال الأطلسي الجيش الأميركي