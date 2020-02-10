، تراجع ثقة مواطني دول "الناتو" بأمريكا في حال التعرض لهجوم روسي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت دراسة نشرت نتائجها اليوم (الاثنين) إجماع مواطني دول حلف شمال الأطلسي على أن الجيش الأميركي سيأتي لإنقاذهم إذا شنت روسيا هجومًا على بلدانهم، تراجع عما كان عليه قبل أربع سنوات.
وبين استطلاع الرأي الذي أجراه معهد "بيو ريسرش سنتر" صيف 2019 وشمل 21 ألف شخص في 19 بلدًا، أن ستين في المئة من مواطني دول الحلف الأطلسي "الناتو" يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدافع عسكريًا عن أي بلد في الحلف إذا تعرض لهجوم روسي.
وأظهر الاستطلاع أن 29 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تهب لنجدتهم، بينما لم يبد المتبقون أي رأي.
وذكر معهد "بيو ريسرش سنتر" الذي يجري الاستطلاع حول الحلف كل سنتين، أن الردود على هذا السؤال تبدلت إلى حد كبير منذ 2015 بينما يبدو الحلفاء أكثر انقسامًا حول هذه القضية.
وأضاف أن نسبة المواطنين الواثقين من أن الولايات المتحدة ستهب لنجدتهم، تراجعت ثماني نقاط مئوية بين 2015 و2019 في فرنسا، وخمس نقاط في ألمانيا وثلاث نقاط في كندا و16 نقطة في المجر، لكنها ارتفعت سبع نقاط في بريطانيا وإيطاليا وست نقاط في تركيا.دول حلف شمال الأطلسي الجيش الأميركي
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 03:10 PM
29% يعتقدون أن واشنطن لن تهب لنجدتهم
كشفت دراسة نشرت نتائجها اليوم (الاثنين) إجماع مواطني دول حلف شمال الأطلسي على أن الجيش الأميركي سيأتي لإنقاذهم إذا شنت روسيا هجومًا على بلدانهم، تراجع عما كان عليه قبل أربع سنوات.
وبين استطلاع الرأي الذي أجراه معهد "بيو ريسرش سنتر" صيف 2019 وشمل 21 ألف شخص في 19 بلدًا، أن ستين في المئة من مواطني دول الحلف الأطلسي "الناتو" يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدافع عسكريًا عن أي بلد في الحلف إذا تعرض لهجوم روسي.
وأظهر الاستطلاع أن 29 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تهب لنجدتهم، بينما لم يبد المتبقون أي رأي.
وذكر معهد "بيو ريسرش سنتر" الذي يجري الاستطلاع حول الحلف كل سنتين، أن الردود على هذا السؤال تبدلت إلى حد كبير منذ 2015 بينما يبدو الحلفاء أكثر انقسامًا حول هذه القضية.
وأضاف أن نسبة المواطنين الواثقين من أن الولايات المتحدة ستهب لنجدتهم، تراجعت ثماني نقاط مئوية بين 2015 و2019 في فرنسا، وخمس نقاط في ألمانيا وثلاث نقاط في كندا و16 نقطة في المجر، لكنها ارتفعت سبع نقاط في بريطانيا وإيطاليا وست نقاط في تركيا.
، تراجع ثقة مواطني دول "الناتو" بأمريكا في حال التعرض لهجوم روسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع ثقة مواطني دول "الناتو" بأمريكا في حال التعرض لهجوم روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.