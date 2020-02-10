السعودية | بريطانيا تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:00 مساءً, 10 فبراير 2020 م المناطق - الرياض سجلت وزارة الصحة البريطانية أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى ثمانية حالات.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى نقل المصابين الأربعة العائدين من مدينة ووهان الصينية إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

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