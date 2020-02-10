شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: مبيدات مكافحة الجراد بريئة من تسمم «إبل جازان» والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت وزارة البيئة أنه إلحاقًا لما نشر عن تسمم بعض الإبل بمنطقة جازان، فقد أوضحت تحاليل مختبرات الوزارة خلو العينات من أي آثار للمبيدات التي تستخدمها الوزارة في أعمال مكافحة الجراد، ولكن أظهرت النتائج كذلك وجود متبقيات من مبيدات أخرى غير المستخدمة من قبل الوزارة.
وأضافت :"ستستكمل الوزارة إجراءاتها في التحقق من المبيدات التي ظهرت في التحليل المخبري، وستعلن بإذن الله ما توصلت له".
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