شكرا لقرائتكم فيديو.. ماجد القصبي لـ مواطن يشكو تعثر المشاريع: أنا محاميك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-10 متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مواطن أتى من منطقة عسير ليلتقي بوزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال زيارته لمنطقة الباحة. Advertisements وشكا متابعات الخليج 365 لوزير التجارة، خلال المقطع، من تعثر أحد المشارع في منطقة عسير. وردّ وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على متابعات الخليج 365 بقوله: “أبشر أنا محاميك في هذا المشروع المتعثر”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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