مؤتمر الطب الإشعاعي يناقش التطبيقات السريرية والتطورات المستقبلية

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - واس

افتتح المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض اليوم المؤتمر الدولي للطب الإشعاعي في دورته السادسة تحت شعار “التطبيقات السريرية والتطورات المستقبلية” وذلك في جامعة الفيصل بالرياض.

وحضر افتتاح المؤتمر الذي نظمته المؤسسة العامة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الفيصل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجمعية السعودية بتقنية الأشعة الطبية، وكيل جامعة الفيصل للشؤون الإدارية والمالية وعميد كلية الطب الدكتور خالد بن مناع القطان ورئيس وحدة حماية المرضى من الإشعاع بوكالة الطاقة الدولية بفينّا الدكتور أولا هولمبيرج ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور بلال مفتاح.

وألقى المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كلمةً أوضح فيها الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها وهي التقاء الأطباء والعلماء وغيرهم من المهنيين الصحيين بهدف تبادل الآراء ومناقشة التطبيقات السريرية الراهنة والمقاربات المستقبلية المبتكرة في مجال للطب الإشعاعي كما يهدف إلى خلق بيئة لتشجيع العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي.

وأكد أن هذا المنهج مع المبادرات المستمرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يلتقي في تعزيز وتطوير ممارسي الرعاية الصحية مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي مما يمكن هؤلاء الممارسين من تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى.

ويعد هذا المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام الأكبر على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط في مجال الطب الإشعاعي من حيث عدد المشاركين وتعدد أوجه الاهتمامات والمحاور وحلقات التعليم الطبي المستمر وورش العمل والندوات في مجال استخدامات الأشعة في المجال العلاجي والتشخيصي وطرق الحماية منها، وذلك بمشاركة 50 محاضرًا دوليًا وأكثر من 60 متحدثًا محليًا وأكثر من 69 ورشة عمل مصاحبة و 30 دورة في التعليم المستمر في 13 مسارًا علميًا متخصصًا وهي الأشعة التشخيصية والتداخلية، الفيزياء الطبية، الطب النووي، علاج الأورام الإشعاعي، الحماية من الإشعاع، إدارة الطوارئ الإشعاعية، الهندسة الطبية، تقنية الأشعّة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، إدارة التغيير في المجال الصحي، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، العلاج الإشعاعي والتعليم الطبي الإشعاعي .

ويستهدف المؤتمر العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، العلاج الإشعاعي، الفيزياء الطبية، الطب النووي، الهندسة الطبية، قياس الجرعات، طب القلب التداخلي، العلوم السريرية، جراحة المخ والأعصاب، علوم الأورام، التمريض، إضافة إلى التقنيين، والطلاب، والشركات المهتمة واعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمؤتمر، كما اعتمدت لجنة اعتماد برامج تعليم الفيزياء الطبية ا(CAMPEP) الأمريكية 52 ساعة تعليم لمسار الفيزياء الطبية للمؤتمر.

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