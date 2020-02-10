توجيه من الفيصل بعد تسرب المياه بنفق الأندلس في جدة

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2020-02-10 إيجاد الحلول العاجلة ومحاسبة المقصرين متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة. وتضمن التوجيه “إيجاد الحلول العاجلة لذلك ومحاسبة المقصرين، مع استمرار تواجد فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة”. Advertisements يذكر أن الإدارة العامة للمرور في محافظة جدة، نبهت قائدي المركبات سلك طرق بديلة لطريق الملك عبدالعزيز جهة الجنوب، الذي يشهد كثافة مرورية عالية. وذكر “مرور جدة”، أن سبب هذه الكثافة المرورية هو تسرب المياه داخل نفق الأندلس، وأنه يجري العمل حاليًا على معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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