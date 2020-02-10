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خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الأمين بمناسبة تعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

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وقد عبر الأمين عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.