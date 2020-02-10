السعودية | الملك سلمان يبحث الشأن الخليجي مع أمين عام مجلس التعاون

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبحث الشأن الخليجي مع أمين عام مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الاثنين، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الدكتور الحجرف بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا لمجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وعبر الأمين العام عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربية وتحقيق تطلعات قادتها.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

وحضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.