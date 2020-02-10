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استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة، مارسيل سوزا ديال نينا بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده.
وشهد اللقاء مناقشة التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين الصديقين.الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرياض مارسيل سوزا ديال نينا
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 02:43 PM
الجانبان بحثا التعاون المشترك للبلدين في مجال الفضاء
استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة، مارسيل سوزا ديال نينا بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده.
وشهد اللقاء مناقشة التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين الصديقين.
، "سلطان بن سلمان" يستقبل سفير البرازيل لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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