، "تعليم عنيزة" تنظّم لقاء بعنوان "المقاصف المدرسية بين الواقع والمأمول" ،

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نظّمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة -ممثلة في قسم خدمات الطلاب- لقاءً بعنوان "المقاصف المدرسية بين الواقع والمأمول"، قدّمته مساعدة رئيس قسم خدمات الطلاب باسمة الغرير.
ناقش اللقاء الموجه لنحو ٨٠ أسرة منتجة ومتعهدات ومسؤولات مقاصف المدارس بالمحافظة، كل ما من شأنه تطوير المقاصف المدرسية، في إطار سعي الإدارة لضمان تطبيق معايير الجودة في المقاصف المدرسية بطريقة سهلة وسلسة تتناسب مع الأسر المنتجة وإمكانياتها ومؤهلاتها لتحقيق رضا المستفيد الأول (الطالبة).
واستحدثت إدارة تعليم عنيزة مؤشرًا جديدًا لقياس جودة المقصف المدرسي من قِبَل رئيس خدمات الطلاب خالد محمد الهطلاني ومشرف المقاصف المدرسية خالد عبدالله الرشود، يهتم بتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية والغذائية واكتمال جميع عناصرها في المقصف المدرسي، إضافة إلى إمكانية تعرف كل مدرسة على موقعها مقارنةً بالآخرين؛ الأمر الذي يُحدث نوعًا من المنافسة الشريفة لمصلحة الطالبات عن طريق إعلانه في موقع الإدارة.
جدير بالذكر أن الأسر المنتجة تم تفعيلها بنسبة ٧٣٪ من مدارس البنات؛ تماشيًا مع الرؤية بتمكين المرأة من العمل وجعلها منتجة.إدارة التعليم محافظة عنيزة المقاصف المدرسية بين الواقع والمأمول
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 02:32 PM
ناقش آليات تطويرها وتطبيق معايير الجودة بمشاركة "الأسر المنتجة"
نظّمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة -ممثلة في قسم خدمات الطلاب- لقاءً بعنوان "المقاصف المدرسية بين الواقع والمأمول"، قدّمته مساعدة رئيس قسم خدمات الطلاب باسمة الغرير.
ناقش اللقاء الموجه لنحو ٨٠ أسرة منتجة ومتعهدات ومسؤولات مقاصف المدارس بالمحافظة، كل ما من شأنه تطوير المقاصف المدرسية، في إطار سعي الإدارة لضمان تطبيق معايير الجودة في المقاصف المدرسية بطريقة سهلة وسلسة تتناسب مع الأسر المنتجة وإمكانياتها ومؤهلاتها لتحقيق رضا المستفيد الأول (الطالبة).
واستحدثت إدارة تعليم عنيزة مؤشرًا جديدًا لقياس جودة المقصف المدرسي من قِبَل رئيس خدمات الطلاب خالد محمد الهطلاني ومشرف المقاصف المدرسية خالد عبدالله الرشود، يهتم بتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية والغذائية واكتمال جميع عناصرها في المقصف المدرسي، إضافة إلى إمكانية تعرف كل مدرسة على موقعها مقارنةً بالآخرين؛ الأمر الذي يُحدث نوعًا من المنافسة الشريفة لمصلحة الطالبات عن طريق إعلانه في موقع الإدارة.
جدير بالذكر أن الأسر المنتجة تم تفعيلها بنسبة ٧٣٪ من مدارس البنات؛ تماشيًا مع الرؤية بتمكين المرأة من العمل وجعلها منتجة.
، "تعليم عنيزة" تنظّم لقاء بعنوان "المقاصف المدرسية بين الواقع والمأمول" ،
المصدر : الخليج 365
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