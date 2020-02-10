- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - شارك 412 مستفيدًا ومستفيدة من مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام -بمختلف فروعها المنتشرة بمناطق المملكة البالغ عددها 10 فروع- في مجموعة من الأعمال التطوعية خلال العام الماضي 2019.
وأوضحت "إخاء" أن أبناءها شاركوا في المعسكر الكشفي في مدينة جازان بجزيرة فرسان، في لقاء "المغامر"، إضافة إلى مشاركتهم في المعسكر الكشفي في مدينة الجبيل مع الهيئة الملكية للجبيل في ملتقى "اللقاء الكشفي لجوالة دول الخليج العربية" ضمن المشاركات المجتمعية في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى قيام الأبناء بأعمال اجتماعية تطوعية كالزيارات الإنسانية لعدد من الجهات، والمشاركة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1440هـ، من خلال مساندة وزارة الصحة، كما شارك أبناء "إخاء" في توزيع كسوة الشتاء على عمال النظافة، إضافة إلى المشاركة في الملتقيات التطوعية التي تقيمها المحافظات بالمملكة.
مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام المعسكر الكشفي مدينة جازان
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 02:23 PM
شارك 412 مستفيدًا ومستفيدة من مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام -بمختلف فروعها المنتشرة بمناطق المملكة البالغ عددها 10 فروع- في مجموعة من الأعمال التطوعية خلال العام الماضي 2019.
وأوضحت "إخاء" أن أبناءها شاركوا في المعسكر الكشفي في مدينة جازان بجزيرة فرسان، في لقاء "المغامر"، إضافة إلى مشاركتهم في المعسكر الكشفي في مدينة الجبيل مع الهيئة الملكية للجبيل في ملتقى "اللقاء الكشفي لجوالة دول الخليج العربية" ضمن المشاركات المجتمعية في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى قيام الأبناء بأعمال اجتماعية تطوعية كالزيارات الإنسانية لعدد من الجهات، والمشاركة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1440هـ، من خلال مساندة وزارة الصحة، كما شارك أبناء "إخاء" في توزيع كسوة الشتاء على عمال النظافة، إضافة إلى المشاركة في الملتقيات التطوعية التي تقيمها المحافظات بالمملكة.
، 412 مستفيدًا من "إخاء" يشاركون في جملة من الأعمال التطوعية بـ2019 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 412 مستفيدًا من "إخاء" يشاركون في جملة من الأعمال التطوعية بـ2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.