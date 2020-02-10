محمد بن مسعود - الدمام - 10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 02:22 PM

تعاني من كسر في الكاحل .. والسائق أصيب برضوض مختلفة بجسده

حادث معلمات الليث.. مغادرة 3 منهن المستشفى وتنويم الرابعة

غادر ثلاث معلمات من المصابات في حادث الانقلاب الذي وقع صباح اليوم شرق الليث، مستشفى الليث العام، بعد أن أجريت لهن الفحوصات الطبية اللازمة والتي أثبتت سلامتهن، فيما قرر الأطباء تنويم المعلمة الرابعة التي تعاني من كسر في الكاحل، وكذلك السائق الذي يعاني من رضوض مختلفة في أنحاء متفرقة من جسده .

وكانت 5 معلمات من مدرسة (سوق جدم ٧٥ كلم) شرق الليث قد تعرضن لحادث انقلاب صباح اليوم الاثنين بالقرب من مدرستهن، وذلك بعد أن فقد قائد المركبة التي تقلهن السيطرة عليها مما تسبب في اصطدامها بصخرة قبل انقلابها .

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