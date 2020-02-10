محمد بن مسعود - الدمام - أكد ضرورة إيجاد الحلول لمنع تكراره.. ومحاسبة المقصرين وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة؛ لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، وإيجاد الحلول العاجلة ومحاسبة المقصرين. ‏يأتي ذلك التوجيه مع استمرار وجود فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة. وكان النفق قد شهد اليوم اختناقاً مرورياً مع تسرب المياه مرة أخرى. الأمير خالد الفيصل نفق الأندلس بجدة جدة الأمير خالد الفيصل نفق الأندلس بجدة جدة 10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 02:20 PM Advertisements أكد ضرورة إيجاد الحلول لمنع تكراره.. ومحاسبة المقصرين أمير مكة يوجّه بتشكيل لجنة بعد تسرب المياه بنفق الأندلس بجدة أمير مكة يوجّه بتشكيل لجنة بعد تسرب المياه بنفق الأندلس بجدة وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة؛ لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، وإيجاد الحلول العاجلة ومحاسبة المقصرين. ‏يأتي ذلك التوجيه مع استمرار وجود فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة. وكان النفق قد شهد اليوم اختناقاً مرورياً مع تسرب المياه مرة أخرى. الكلمات المفتاحية ، أمير مكة يوجّه بتشكيل لجنة بعد تسرب المياه بنفق الأندلس بجدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يوجّه بتشكيل لجنة بعد تسرب المياه بنفق الأندلس بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.