، للمسافرين لأوروبا من السعودية.. المطارات مغلقة والقطارات متوقفة راجعوا حجوزاتكم ،

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تتعرض قارة أوروبا حاليًا إلى عاصفة أطلق عليها "كيارا"، مصحوبة بقوة الرياح وخاصة في الشمال الغربي للقارة العجوز، وتم إلغاء وتأخير حوالى 200 رحلة داخل وخارج أوروبا.
ووفقًا لتقرير "الإندبندنت"، أصاب الشلل بعض المطارات الأوروبية وخاصة لندن وألمانيا وهولندا، ونصحت المسافرين في العالم بمراجعة الحجوزات، والتأكد من مواعيد الرحلات، كما ألغيت القطارات والرحلات والعبارات، وأصدرت الجهات الرسمية الإنجليزية تحذيرات الطقس في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ حيث هبت العاصفة بقوة الأعاصير التي وصلت سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة (129كم/ ساعة) في المنطقة.
كما وجّهت 10 شركات للسكك الحديدية في بريطانيا وأوروبا، تحذيرات "لا تسافر"، وأبلغ ما يقرب من 20 شركة أخرى الركاب أن يتوقعوا حدوث تأخير؛ حيث من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية في إتلاف الأسلاك الكهربائية ومسارات القطارات المزدحمة بأطراف الأشجار المكسورة وغيرها من الحطام.عاصفة كيارا قارة أوروبا
للمسافرين لأوروبا من السعودية.. المطارات مغلقة والقطارات متوقفة راجعوا حجوزاتكمخالد خليل الخليج 365 2020-02-10
تتعرض قارة أوروبا حاليًا إلى عاصفة أطلق عليها "كيارا"، مصحوبة بقوة الرياح وخاصة في الشمال الغربي للقارة العجوز، وتم إلغاء وتأخير حوالى 200 رحلة داخل وخارج أوروبا.
ووفقًا لتقرير "الإندبندنت"، أصاب الشلل بعض المطارات الأوروبية وخاصة لندن وألمانيا وهولندا، ونصحت المسافرين في العالم بمراجعة الحجوزات، والتأكد من مواعيد الرحلات، كما ألغيت القطارات والرحلات والعبارات، وأصدرت الجهات الرسمية الإنجليزية تحذيرات الطقس في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ حيث هبت العاصفة بقوة الأعاصير التي وصلت سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة (129كم/ ساعة) في المنطقة.
كما وجّهت 10 شركات للسكك الحديدية في بريطانيا وأوروبا، تحذيرات "لا تسافر"، وأبلغ ما يقرب من 20 شركة أخرى الركاب أن يتوقعوا حدوث تأخير؛ حيث من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية في إتلاف الأسلاك الكهربائية ومسارات القطارات المزدحمة بأطراف الأشجار المكسورة وغيرها من الحطام.
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
01:52 PM
توقف شبه كامل في المملكة المتحدة
تتعرض قارة أوروبا حاليًا إلى عاصفة أطلق عليها "كيارا"، مصحوبة بقوة الرياح وخاصة في الشمال الغربي للقارة العجوز، وتم إلغاء وتأخير حوالى 200 رحلة داخل وخارج أوروبا.
ووفقًا لتقرير "الإندبندنت"، أصاب الشلل بعض المطارات الأوروبية وخاصة لندن وألمانيا وهولندا، ونصحت المسافرين في العالم بمراجعة الحجوزات، والتأكد من مواعيد الرحلات، كما ألغيت القطارات والرحلات والعبارات، وأصدرت الجهات الرسمية الإنجليزية تحذيرات الطقس في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ حيث هبت العاصفة بقوة الأعاصير التي وصلت سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة (129كم/ ساعة) في المنطقة.
كما وجّهت 10 شركات للسكك الحديدية في بريطانيا وأوروبا، تحذيرات "لا تسافر"، وأبلغ ما يقرب من 20 شركة أخرى الركاب أن يتوقعوا حدوث تأخير؛ حيث من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية في إتلاف الأسلاك الكهربائية ومسارات القطارات المزدحمة بأطراف الأشجار المكسورة وغيرها من الحطام.
، للمسافرين لأوروبا من السعودية.. المطارات مغلقة والقطارات متوقفة راجعوا حجوزاتكم ،
المصدر : الخليج 365
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