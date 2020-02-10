استعلام عن وافد هارب برقم الاقامة عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

حتي لا يقع أي شخص في مشكلة مع السلطات السعودية يجب الدخول علي موقع وزارة العمل من اجل الاستفادة من خدمة استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الأنترنت، حيث توفر الوزارة هذه الخدمة لجميع المواطنين سواء كانوا كفلاء أو مكفولين، حيث سنقوم بوضع الرابط الإلكتروني لهذه الخدمة لكي يتمكن الجميع من الدخول علي رابط الاستعلام عن وافد هارب بكل سهولة من خلال الرابط الإلكتروني الموضح أداناه.

استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة

نوضح أجابه سؤال كيف اعرف أن كان كفيلي مبلغ عني هروب لجميع المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية وذلك حتي يتمكنوا من الوصول إلي نتيجة صحيحة من خلال خدمة الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة او رقم الحدود أو رقم جواز السفر لكي يتمكن أي شخص من الاطلاع علي كافة بلاغات الهروب المقدمة ضده من قبل صاحب العمل.

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال محرك بحث جوجل من ثم. كتابة اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك في المربعات الفارغة. الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية من ثم. من القائمة المنسدلة نختار خدمة الاستعلام عن موظف وافد من ثم. كتابة رقم الإقامة، ورمز التحقيق في الخانات المخصصة لذلك. تحديد الجنسية من ثم. الضغط على كلمة بحث. سوف تظهر لك جميع البيانات المتعلقة بخدمة الاستعلام عن وافد هارب في ثواني معدودة.

جميع المستعلمين من الكفلاء أو المكفولين من المواطنين المقيمين الوافدين يمكنهم الآن بكل سهولة الاستفادة من خدمة استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة كما أوضحنا لحضراتكم خطواتها بعالية.