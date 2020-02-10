الاستعلام عن موظف وافد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم الإقامة إلكترونيًا

موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية هو الوحيد الذي يوفر خدمة الاستعلام عن موظف وافد، لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وخارجها وذلك من اجل الاطلاع علي كافة المعلومات المتعلقة بالمقيم او الوافد سواء كان عامل او موظف يعمل لدي احدي الشركات التابعة للقطاع الخاص او بدون عمل، حيث تتيح خدمة استعلام عن وافد للمستعلم إمكانية الاطلاع علي بيانات المغترب للتعرف علي اسمه ورقم إقامته والمنشأة التي يعمل بها وجنسيته وغيرها من البيانات الأخري المتعلقة بصلاحية إقامته كل ذلك بشكل إلكتروني دون أن يذهب أي شخص إلي فروع الوزارة المنتشرة في العديد من المناطق.

الاستعلام عن موظف وافد

يمكن الاستعلام عن وافد برقم الإقامة بكل سهولة من خلال اتباع النقاط التالية والتي تبين للمٌستعلم طريقة استعلام عن وافد بشكل صحيح لذلك يجب متابعة الخطوات القادمة كما هو موضح لكم.

البحث في جوجل عن رابط الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كتابة اسم المستخدم والرقم السري في الخانات الفارغة من ثم. اختيار الخدمات الإلكترونية من ثم. الدخول علي خدمة الاستعلام عن موظف وافد. كتابة رقم الإقامة، أو رقم الجواز، أو رقم الحدود. تحديد الجنسية من ثم. كتابة الرمز المرئي. الضغط على أيقونة بحث. سوف تظهر نتيجة استعلام عن وافد في اقل من دقيقة.

توضح خدمة استعلام عن وافد برقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم جواز السفر للمغترب أو صاحب العمل جميع البيانات المتعلقة بالعامل أو الموظف الوافد بشكل إلكتروني وسريع دون أن يذهب أي شخص إلي مقرات مكاتب العمل المنتشرة في العديد من المناطق علي مستوي المحافظات السعودية.