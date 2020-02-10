التسجيل في مباشر الراجحي للأفراد الخدمات الإلكترونية

يمكن الدخول مباشر الراجحي للأفراد الخدمات الإلكترونية بكل سهولة من خلال رابط التسجيل الذي سوف نرفقه لحضراتكم متابعي موقع اعرف كورة الإخباري، حيث يبحث الكثير من المواطنين الآن عن رابط موقع البنك من اجل الاطلاع علي شروط التمويل الشخصي وباقي الخدمات إلكترونية والمصرفية التي يوفرها البنك لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

بدون أن يذهب أي عميل إلي أي فرع من فروع البنك يمكن بكل سهولة التسجيل في مباشر الراجحي عن طريق شبكة الأنترنت، والتي من خلالها يمكن تسجيل كافة البيانات المطلوب إدخالها علي البوابة الإلكترونية من اجل الاستفادة من المزايا الكثيرة لكافة العملاء المشتركين بهذا البنك.

التسجيل في مباشر الراجحي

نرفق لمتابعينا الكرام رابط التسجيل في خدمة مباشر الراجحي للأفراد لكي يتمكن جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من الاستفادة من خدمات البنك المتنوعة من اجل الحصول علي التمويل الشخصي والعقاري بكل سهولة ويسر.

الدخول علي رابط التسجيل في خدمة مباشر بنك الراجحي. كتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة بشكل صحيح. كتابة رقم الهاتف للحصول علي كود تفعيل حسابك علي الموقع الإلكتروني. أدخال الكود من ثم الدخول علي بوابة مصرف الراجحي للاستفادة من خدمة مباشر أفراد.

عقب الانتهاء من عملية التسجيل يمكن الاطلاع علي كافة العمليات الخاصة بحركة السحب والإيداع المصرفية أون لاين عن طريق رقم حسابك بالبنك والرقم السري لبطاقة الائتمان بشكل سهل وسلس جدا.