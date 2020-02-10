الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة السعودى عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تعتبر خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة السعودى، من الخدمات الالكترونية التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي موقعها الرسمي حيث يمكن لاي مقيم او وافد تسجيل دخول في البوابة الالكترونية للوزارة من اجل الاستعلام عن اسم صاحب العمل بشكل الكتروني وذلك الاطلاع علي بيانات نطاق المؤسسة او المنشاة التي سوف يتم نقل رعايته فيها، لذلك سوف نتحدث اليوم عن خطوات الاستعلام عن الكفيل الحالي في مكتب العمل وذلك نسهل الامر علي جميع المواطنين والمقيمين بالاراضي الحجازية.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة السعودى

نوضح لمتابعينا الكرام خطوات معرفة اسم الكفيل برقم الإقامة وذلك لكي يتمكن جميع المقيمين والوافدين من الاستعلام عن اسم صاحب العمل برقم الإقامة بشكل صحيح وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ثم. اختيار الخدمات الإلكترونية عقب تسجيل دخول بـ اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك. الدخول علي خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل السعوديه. كتابة جميع البيانات المطلوبة والتي تتلخص في رقم الهوية الخاصة بالكفيل. النقر علي ايقونة بحث. سوف تظهر نتيجة الخدمة لـ معرفة نطاق الكفيل عن طريق رقم الإقامة.

كما توفر وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه العديد من الخدمات الاخري مثل خدمة استعلام عن وافد برقم الاقامة التي تبين لكل صاحب عمل عن بيانات كل مغترب بالاراضي الحجازية.