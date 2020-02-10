الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بمكتب العمل برقم الإقامة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي توفر خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بمكتب العمل لجميع المواطنين والمقيمين بالاراضي الحجازية، وذلك لكي يتمكن اي شخص مغترب من نقل رعايته من كفيل الي اخر بشكل الكتروني، حيث تعتبر خدمة استعلام عن نقل كفالة من الخدمات الالكترونية الاكثر بحثا في المملكة العربية السعودية لانها تعتمد علي خدمتي الاستعلام عن خدمات مكتب العمل والاستعلام عن موظف وافد، لكي يتم اتمام اجراءات نقل الكفالة بشكل سليم يجب علي كل من يبحث عن هذه الخدمة اتباع خطوات الاستعلام عن نقل الكفالة في السطور التالية.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بمكتب العمل

نقدم لمتابعي موقع اعرف نيوز خطوات استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامه وزارة العمل وذلك حتي يتمكن جميع المواطنين والمقيمين بالسعودية من نقل الكفالة بشكل صحيح وسريع من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول علي الموقع الالكتروني لوزارة العمل السعودية. كتابة البيانات في مكانها المخصص لذلك مثل اسم المستخدم والرقم السري لتسجيل الدخول. اختيار خدمة استعلام عن نقل كفالة برقم الطلب من قائمة الخدمات الالكترونية. كتابة رقم الاقامة من ثم. اختيار المنشأة الجديدة. النقر علي تاكيد لمراجعة البيانات. سوف يظهر لك نتيجة خدمة استعلام عن نقل كفاله عامل وافد.

كما يمكن الاستفادة من باقي خدمات موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الالكتروني المتعددة والتي سوف نتحدث عنها مستقبلا باذن الله.