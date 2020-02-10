استعلام عن تاشيرة الخروج والعودة برقم الاقامه عبر موقع أبشر الجوازات السعودية

موقع وزارة الداخلية السعودية نظام أبشر يوفر خدمة استعلام عن تاشيرة الخروج والعودة، لجميع المقيمين والوافدين بالسعودية، وذلك لكي يستطيعوا الاستعلام عن خروج وعودة برقم الاقامة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة علي شبكة الانترنت، حيث تاتي خدمة استعلام عن صلاحية تاشيرة خروج وعودة من اجل ان توفر كافة سبل الراحة علي جميع المواطنين في توفير الوقت والجهد علي الجميع في الاطلاع علي صلاحية التاشيرات الصادرة من الجوازات بشكل الكتروني دون ان يذهب اي شخص الي مكاتب الوزارة المنتشرة في العديد من المناطق علي مستوي كافة المحافظات، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط منصة أبشر الإلكترونية من اجل ان يتمكن اي شخص مستفيد من خدمات نظام الوزارة الالكترونية من الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة السعودية.

استعلام عن تاشيرة الخروج والعودة

الدخول علي موقع أبشر الجوازات السعودية. اختيار الخدمات الإلكترونية من ثم تسجيل دخول باسم المستخدم والرقم السري. اختيار خدمة الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة. كتابة رقم رخصة الإقامة. كتابة رقم هوية الكفيل. كتابة رقم التاشيرة او رقم جواز السفر في الخانات الاخيرة من شاشة خدمة استعلام عن تاشيرة الخروج والعودة. النقر علي ايقونة عرض.

بعدها بثواني معدودة سوف يظهر لكم تفاصيل خدمة استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعوده والتي تظهر للمستعلم كافة البيانات التي توضح موعد انتهاء التاشيرة بالتاريخ الهجري، وهنا يلزم عليك استكمال باقي اجراءات الاستعلامات الاخري للاطلاع علي رخصة الاقامة من خلال خدمة استعلام عن صلاحية اقامة وافد.