شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: هجوم اللبؤة على مدربها بالخفجي يُسأل فيه منفّذ الفاعلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت أمانة المنطقة الشرقية، أن حادثة هجوم لبؤة على مدربها تقع مسؤوليتها على منفّذ الفعالية التي وقعت فيها الحادثة.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن فعالية الخيمة التسويقية في الخفجي كانت مرخصة من قبل المحافظة والأمانة والدفاع المدني.

وأكد أن هجوم اللبؤة على مدربها الشخصي داخل القفص حدث في وقت إزالة الحيوانات لانتهاء موعد الخيمة التسوقية، مشددًا على أن الاشتراطات تضمن أن جميع ما يحدث داخل الفعالية من حوادث أو إصابات داخل الخيمة التسوّقية تكون تحت مسؤولية المنفّذ للفعالية.