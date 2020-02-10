شكرا لمتابعة خبر عن «أمانة جدة» ترد على «واقعة الصراصير» في وجبة داخل مطعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت أمانة محافظة جدة، مباشرتها البلاغ المقدم حول وجود حشرات في وجبة داخل أحد المطاعم. وأفادت بأن صاحب الادعاء لم يقدم ما يثبت صحة الادعاء بـ«خروج مجموعة من الصراصير من الوجبة بعد تحريكها»، مضيفة أن المخالفة المذكورة على سوء النظافة في المطعم وليست على وجود صراصير في الغذاء، كما ذكرت بعض المواقع.

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