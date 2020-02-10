شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة» تكشف تفاصيل جديدة بشأن تسمم الإبل في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة تعرض بعض الإبل للتسمم في منطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم البيئة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: ” ‏إلحاقًا لما نشر عن تسمم بعض الإبل بمنطقة جازان، فقد أوضحت تحاليل مختبرات الوزارة خلو العينات من أي آثار للمبيدات التي تستخدمها الوزارة في أعمال مكافحة الجراد ” .

وأضاف: ” ولكن أظهرت النتائج كذلك وجود متبقيات من مبيدات أخرى غير المستخدمة من قبل الوزارة “؛ مستطردًا: “‏ وستستكمل الوزارة إجراءتها في التحقق من المبيدات التي ظهرت في التحليل المخبري، وستعلن بإذن الله ما توصلت له ” .