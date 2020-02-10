شاهد.. استقبال مهيب وعرض عسكري للملك فيصل في بريطانيا قبل 53 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - وثّق مقطع فيديو تاريخي، الاستقبال المهيب للملك فيصل بن عبدالعزيز «رحمه الله» في بريطانيا عام 1967 ميلادية. وأوضح الفيديو، الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب يستقبلون الملك فيصل، إذ أُقيم عرضًا عسكريًا على شرف الملك الراحل «رحمه الله». وكان زيارة الملك فيصل إلى المملكة المتحدة في يونيو 1967، قد أتت تتويجًا لإعادة العلاقة بين المملكتين والتي قطعت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت بالعوده تدريجيًا من عام 1963.

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