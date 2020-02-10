شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يفتح أبواب مزرعته للمتنزهين بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عمل مواطن في منطقة القصيم، على تحويل مزرعته إلى مقصد للزوار والمتنزهين من كافة أرجاء المملكة؛ لتصبح متنفسًا للناس.
وقال المواطن صاحب مزرعة ” الجريشي ” خلال لقاء له مع برنامج اليوم على قناة الإخبارية، أن حبه للبر واهتمامه بالبذور جعله يهتم بزراعة تلك الأرض لتتحول إلى جنة خضراء وسط الكثبان الرملية ويأتي إليها الناس من كل صوب وحدب ليتنزهوا فيها.
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