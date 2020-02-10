شكرا لمتابعة خبر عن الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020 رسميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت اجتماعات لجنة المرأة بجامعة الدول العربية المنعقدة في المملكة، اليوم الاثنين، إطلاق الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020.

يذكر أن الدورة الـ39 من اجتماعات لجنة المرأة تُعقد تحت شعار « تمكين المرأة.. تنمية للمجتمع».

وانعقد أمس الأحد، الاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة 64 (csw) الذي يستعرض نتائج إعلان ومنهاج عمل بيجين الإقليمي بعد 25 سنة وإعلان «بيجين» الإقليمي 25+.

من جانبه، قالت الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة، إن الاجتماعات تأتي «لدعم الحراك التنموي في المجتمعات العربية كافة، والنهوض بوضع المرأة ودعم حقوقها من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتأكيداً لدورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية».