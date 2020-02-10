شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تعلق على إغلاق الواجهة البحرية خلال فترة الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت أمانة منطقة عسير، اليوم الاثنين، على ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي عبر تويتر بخصوص إغلاق الواجهة البحرية خلال فترة الصباح.

وأكدت أمانة عسير، أن هذا الإجراء المؤقت جاء بهدف تهيئة وصيانة المرافق العامة للواجهة البحرية حرصا للمحافظة عليها وضمان استمتاع زوار الواجهة البحرية من اخلال ما يقدم لهم من خدمات.

ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية الساحل علي جلبان، أن بلدية الساحل حريصة على تنفيذ كافة اعمال تهيئة وصيانة مرافق الواجهة البحرية بشكل دوري ومستمر والتي تشمل أعمال النظافة وري المسطحات الخضراء وتطهير الواجهة بالمبيدات المخصصة لمكافحة الآفات وهو الأمر الذي يلزم خلو الواجهة البحرية من زوارها حفاظا على سلامتهم.

وأشار علي جلبان إلى أنه بعد استكمال تهيئة الواجهة البحرية من كافة جوانبها ستفتح للزوار والمتنزهين على مدار اليوم؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الحفاظ على مرافق الواجهة البحرية ومسطحاتها الخضراء والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات او اتلاف للمرافق.