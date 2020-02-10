شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. معمل الأحافير بجدة يستقبل هيكل عظمي ضخم لحوت حديث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الاثنين، أنها اتفقت مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لنقل هيكل عظمي ضخم لحوت حديث، من المتحف الوطني إلى معمل الأحافير بجدة.

وأكدت الهيئة، أن ذلك لترميمه والمحافظة عليه، لأجل عرضه في المستقبل بصالات العرض الخاصة بهيئتي السياحة والتراث الوطني والمساحة الجيولوجية؛ فيما أوضحت تجهيزات وإجراءات نقل الهيكل الضخم، بجانب الفريق المكلف بنقل الهيكل.

Advertisements